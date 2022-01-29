Belçika'da masalın sonu nasıl bitecek? Brüksel'den Şampiyonlar Ligi'ne...
Sezon başında Belçika Jupiler Pro Ligi'ne yükselen Royale Union Saint-Gilloise, en yakın rakibi Club Brugge'ye karşı 9 puan farkla lider. 1973'ten beri Pro Lig'e çıkamayan Union Saint-Gilloise, çıktığı sezonda şampiyon olabilir. Bu devam eden peri masalını A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök anlattı. İşte o peri masalı...
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