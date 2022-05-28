Hikmet Karaman UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Liverpool - Real Madrid maçını A Spor'a değerlendirdi
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında karşı karşıya gelecek olan Liverpool - Real Madrid maçını A Spor'a değerlendirdi. İşte o sözler...
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