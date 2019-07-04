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Ozan Kabak ile soru-cevap | Video haber

Schalke 04 yeni transferi Ozan Kabak için bir soru-cevap videosu yayınladı.
04.07.2019

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