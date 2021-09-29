29 Eylül 2021, Çarşamba

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FC Sheriff oyuncusu Boban Nikolov: Real Madrid'i yenmek rüyaların gerçekleşmesi gibi

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elemeler dahil yenilgi yüzü görmeyen ve son olarak Santiago Bernabeu'da İspanyol devi Real Madrid'i 2-1 mağlup ederek D Grubu'nda lider konumda bulunan Moldova ekibi FC Sheriff, dünyada gündem oldu. Moldova ekibinde forma giyen orta saha oyuncusu Boban Nikolov, A Spor'a özel yaptığı açıklamada "Real Madrid'i yenmek rüyaların gerçekleşmesi gibi" dedi.
29.09.2021
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