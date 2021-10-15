15 Ekim 2021, Cuma
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FUTBOL HABERLERİ - UEFA Euro 2028 adaylık takvimini açıkladı!
2028 UEFA Avrupa Şampiyonası için adaylık takvimi açıklandı. Takvime göre ülkeler 23 Mart 2022 tarihinde aday federasyonlar, şampiyonayı düzenleme isteğini bildirecek, 30 Mart 2022 tarihinde UEFA, adaylık koşullarını aday olan federasyonlara gönderecek ve 5 Nisan 2022 tarihinde UEFA, resmi adayları açıklayacak. 12 Nisan 2023 tarihinde ise nihai başvuru dosyasının teslimi gerekiyor. UEFA, Eylül 2023'te ev sahibi olacak ülke veya ülkeleri açıklayacak ve ev sahibi olan ülke veya ülkeler şampiyonaya direk katılma hakkına sahip olacak. Ancak 2 ülkeden fazla ev sahibi olursa, UEFA bu ülkelere direk katılım hakkı veremeyeceğini belirtiyor. | Futbol haberleri
15.10.2021
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