Futbol sahalarında ender görülen olay! Hoca sahaya daldı ve...
İspanya'nın alt liglerinde oynanan karşılaşmada Villanueva del Pardillo antrenörü sahaya girdi ve rakip takımın kontra atağını kesti. Antrenörün yaptığı bu müdahaleden sonra hakem ev sahibi takımın hocasına kırmızı kart gösterdi ve oyundan attı. İşte o görüntüler...
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