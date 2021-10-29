29 Ekim 2021, Cuma

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Futbol haberleri | IFAB değişikliğe gidiyor! "Kural kalıcı olabilir"

IFAB kural değişikliğine gidiyor. Pandemiden ötürü 3 oyuncu değişiklik hakkını 5'e çıkaran IFAB, bu kuralın 2022 yılına kadar devam edeceğini açıklamıştı. Federasyonlar ve kulüpler, bu kuralın devamı için IFAB'a başvurularda bulundu. FIFA da bu kuralın kalıcı olmasını istedi. A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök, konuyu canlı yayında değerlendirdi. Özkök, "5 oyuncu değişikliği 2022'nin sonuna kadar kullanılacaktı ama bütün federasyonlar bu kuralın kalıcı olmasını istemişti. FIFA'da teknik danışma paneli yapıldı ve IFAB'a bu kuralın kalıcı olmasını tavsiye verdi. IFAB icra kurulu buna onay verirse 1 Haziran'dan itibaren isteyen ülkeler 5 değişiklik hakkı ile devam edecek. CONMEBOL bir kural için daha başvuru yaptı. Devre aralarının şovlar nedeniyle 25 dakikaya çıkarılmasını istemişti. Ancak IFAB 25 dakikalık sürenin oyuncular için sakatlıklar yaşatacağından dolayı bunu kabul etmedi." dedi. | Futbol haberleri
29.10.2021
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IFAB değişikliğe gidiyor! Kural kalıcı olabilir IFAB değişikliğe gidiyor! "Kural kalıcı olabilir" 29.10.2021
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