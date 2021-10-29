Futbol haberleri - FIFA'ya o federasyondan rest! "Katılmıyoruz"

FIFA'ya karşı resmi açıklama geldi. Arsene Wenger'in ortaya çıkardığı 2 yılda 1 Dünya Kupası fikri, FIFA tarafından ciddi derecede benimsenmişti. FIFA Başkanı Infantino organizasyonun 2 yılda 1 yapmak istediklerini defalarca açıklamıştı. UEFA ve CONMEBOL her defasında bu fikre karşı çıkmış ancak resmi bir açıklama yapmamışlardı. CONMEBOL'da yapılan son toplantıda çıkan sonuç ile ilk resmi açıklama geldi. CONMEBOL, 2 yılda 1 Dünya Kupası yapılması halinde kupaya hiçbir ülke takımını yollamayacağını açıkladı. A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök, durum değerlendirmesi yaptı. Özkök, "UEFA ve CONMEBOL 2 yılda 1 Dünya Kupası'na karşıydı ama resmi açıklama gelmemişti. CONMEBOL'da son toplantıdan çıkan sonuç ile resmi açılama geldi. Güney Amerikalı'lar FIFA'yı boykot ederek 'Katılmıyoruz' dedi. FIFA'nın bu kararı geçirebileceğini sanmıyorum UEFA ve CONMEBOL'un karşı çıkmasından ötürü FIFA, Dünya Kupası'nı 2 yılda 1 yapamayacak gibi gözüküyor." dedi. | Futbol haberleri

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