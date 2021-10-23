23 Ekim 2021, Cumartesi

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GOL | Leeds United 1-1 Wolverhampton

Premier Lig'in 9. haftasında Leeds United, 90+4. dakikada Rodrigo'nun penaltıdan attığı golle Wolverhampton karşısında skoru 1-1'e getirdi.
23.10.2021
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GOL | Leeds United 1-1 Wolverhampton GOL | Leeds United 1-1 Wolverhampton 23.10.2021
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