Fransız basınından flaş iddia! Erling Haaland için 300 milyon Euro

Fransa'nın ünlü spor gazetelerinden L'Équipe'in haberine göre Paris Saint German yıldız golcü Erling Haaland için teklif hazırlıyor. Detayları A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök verdi. Özkök, "PSG, Haaland için 300 milyon Euro'luk bir paket hazırlıyor. Bu pakette Borussia Dortmund'a ödenecek bonservis bedeli, Haaland'a yıllık ödenecek 30 milyon Euro, menejeri ve babasına ödenecek para var. Ancak Real Madrid bu transferde geri adım atmayacaktır. Dortmund'da Haaland'a teklif hazırlıyor. 1 yıl daha kalması için iyi bir teklif yapacağı görünüyor." dedi.

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