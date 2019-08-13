UEFA Süper Kupa finalinde 44. randevu

İstanbul'un ev sahipliğini yapacağı ve daha önce 43 kez oynanan UEFA Süper Kupasını en çok kazanan iki takım Milan ve Barcelona oldu. Bugüne kadar 24 farklı takımın kazandığı Süper Kupayı ülkemizde müzesine götürebilen tek takım ise Galatasaray...