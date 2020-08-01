Erol Ayhan: Kaan Ayhan İtalya'ya gitti

Kaan Ayhan'ın babası ve menajeri Erol Ayhan, milli futbolcunun Serie A ekibi Sassuolo'ya transferiyle ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Ayhan, "Kaan şu an İtalya'da, imza için pazartesi bekleniyor." dedi.

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