Emre Belözoğlu Başakşehir - Fiorentina maçı sonrası konuştu
UEFA Konferans Ligi A Grubu 2. maçında Başakşehir evinde İtalyan ekibi Fiorentina'yı 3-0 mağlup etti. Temsilcimizin teknik direktörü Emre Belözoğlu, mücadeleden sonra basın toplantısı düzenledi.
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