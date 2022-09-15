Başakşehir Fiorentina maçı CANLI İZLE | Başakşehir-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi
UEFA Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir sahasında Fiorentina'yı konuk edecek. Saat 22.00'de başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak mücadele öncesi turuncu-lacivertlilerdeki son durumu A Spor muhabiri Furkan Yıldız aktardı. | Başakşehir-Fiorentina maçı CANLI İZLE
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