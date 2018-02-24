25 Şubat 2018, Pazar
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Duisburg kalecisi su içerken gol yedi
Alman ekibi Duisburg'un kalecisi Mark Flekken, maç oynandığı esnada su içerken gol yedi.
24.02.2018
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