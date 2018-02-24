    25 Şubat 2018, Pazar

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    Duisburg kalecisi su içerken gol yedi

    Alman ekibi Duisburg'un kalecisi Mark Flekken, maç oynandığı esnada su içerken gol yedi.
    24.02.2018

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