Cristiano Ronaldo'dan nişanlısına görkemli sürpriz!
Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, nişanlısı Georgina Rodríguez'e büyük ve görkemli bir sürpriz yaptı. Manchester Unitedlı golcü, nişanlısının doğum gününü Dubai'de yer alan Burj Khalifa gökdelenine fotoğrafını yansıtarak kutladı. İşte o görüntüler.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:36
Cristiano Ronaldo'dan nişanlısına görkemli sürpriz! 28 Ocak 2022 | 12:00
01:24
Hull City Şota Arveladze'ye emanet! 28 Ocak 2022 | 12:00
00:56
CSKA Moskova'dan skandal Yusuf Yazıcı paylaşımı! 20 Ocak 2022 | 12:00
00:10
Eski Beşiktaşlı Kagawa'nın yeni takımı belli oldu! 10 Ocak 2022 | 12:00
01:12
Fransız basınından flaş iddia! Erling Haaland için 300 milyon Euro 08 Ocak 2022 | 12:00
00:59
PSG'li yıldızlardan Veratti'ye 'Sulu' şaka 06 Ocak 2022 | 12:00
01:14
Atletico Madrid'in hediyesi taraftarı gözyaşlarına boğdu! 26 Aralık 2021 | 12:00
03:44
Premier Lig'e Covid darbesi! İşte Ada'da yaşanan tüm gelişmeler... 24 Aralık 2021 | 12:00