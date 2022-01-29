Christian Eriksen Ajax ile antrenmanlara çıkıyor! İşte o görüntüler...
Euro 2020 Avrupa Şampiyonası'nda Danimarka Milli Takımı forması ile Finlandiya'ya karşı oynayan Christian Eriksen, saha içerisinde kalp krizi geçirip hastaneye kaldırılmıştı. Yıldız oyuncu o günden sonra bir daha maça çıkamadı. İnter ile sözleşmesi feshedilen oyuncu Ajax'ın genç takımı ile antrenmanlara çıkıyor. Ajax kulübü sosyal medya hesabından antrenmanlara dair bir paylaşım yaptı. İşte o paylaşım.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:08
Christian Eriksen Ajax ile antrenmanlara çıkıyor! İşte o görüntüler... 29 Ocak 2022 | 12:00
03:04
Belçika'da masalın sonu nasıl bitecek? Brüksel'den Şampiyonlar Ligi'ne... 29 Ocak 2022 | 12:00
00:36
Cristiano Ronaldo'dan nişanlısına görkemli sürpriz! 28 Ocak 2022 | 12:00
01:24
Hull City Şota Arveladze'ye emanet! 28 Ocak 2022 | 12:00
00:56
CSKA Moskova'dan skandal Yusuf Yazıcı paylaşımı! 20 Ocak 2022 | 12:00
00:10
Eski Beşiktaşlı Kagawa'nın yeni takımı belli oldu! 10 Ocak 2022 | 12:00
01:12
Fransız basınından flaş iddia! Erling Haaland için 300 milyon Euro 08 Ocak 2022 | 12:00
00:59
PSG'li yıldızlardan Veratti'ye 'Sulu' şaka 06 Ocak 2022 | 12:00