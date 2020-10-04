04 Ekim 2020, Pazar

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Cengiz Ünder: Hayallerim olan Premier Lig'e gittim

Milli Takım kampı için İstanbul'a gelen Leicester City'nin yeni transferi Cengiz Ünder, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Ünder, "Hayallerim olan İngiltere Premier Lig'e gittim" ifadelerini kullandı.
04.10.2020
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