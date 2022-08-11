GOL | Konyaspor 1-0 Vaduz
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ikinci maçında Arabam.com Konyaspor, Guilherme'nin 18. dakiakda attığı golle Vaduz karşısında 1-0 öne geçti.
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