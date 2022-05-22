Bulgaristan Ligi'nde skandal olay! Başkan sahaya girdi ve...
Bulgaristan Ligi'nde skandal bir olay yaşandı. Grupta kalma turu maçında Tsarsko Selo ile Lokomotif Sofya arasında oynanan zorlu mücadelede futbol sahalarında daha önce örneği olmayan bir olay yaşandı. Ev sahibi ekip maçın 90+1. dakikasında penaltı kazandı. Topun başına Yusupha Yaffa geçti. Takımın kaptanı Martin Kavdanski ise penaltıyı kullanmak isteyince iki oyuncu arasın da tartışma çıktı. Tartışma yaşanırken sahaya Tsarsko Sela Başkanı Stoyne Manolov girdi. Manolov topu alarak takım kaptanına verdi. Başkanın seçtiği oyuncu penaltıyı kaçırdı ve takım küme düştü. İşte o görüntüler.
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