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Blackburn Rovers'dan Müslümanlara jest!

İngiltere Championship ekiplerinden Blackburn Rovers, Müslümanlara Ramazan Bayramı için güzel bir jest geldi. Lancashire ekibi maçlarını oynadığı Ewood Park Stadyumu'nu bayram namazı için Müslümanlara açtı. Yaklaşık bin kişi bayram namazını mavi beyazlı takımın stadyum çimlerinde kıldı. İşte o görüntüler.

02 Mayıs 2022 | 20:59
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İngiltere Championship ekiplerinden Blackburn Rovers, stadının kapılarını bayram namazı için Müslümanlara açtı. Yaklaşık bin kişi bayram namazını Ewood Park'ta kıldı.


İngiltere Championship'te mücadele eden Blackburn Rovers, örnek bir davranışa imza attı. Ada ekibi, kulübün resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, bayram namazı için stadının kapılarını Müslümanlara açtığını açıkladı. 32 bin kişilik Ewood Park Stadı'nda yaklaşık bin kişi bayram namazını yeşil zeminde kıldı. Namazın kılındığı anın görüntülerini de paylaşan Blackburn Rovers, "Blackburn Rovers'taki herkesin Ramazan Bayramı mübarek olsun. Bu sabah Rovers, ülkede bayram namazının sahasında kılındığı ilk futbol kulübü oldu" notunu ekledi.
Blackburn Rovers, mücadele ettiği İngiltere Championship'te 66 puanla 9. sırada yer alıyor.

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