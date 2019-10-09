09 Ekim 2019, Çarşamba
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Michel Bastos futbolu bıraktı
Brezilyalı futbolcu Michel Bastos, aktif kariyerine son verdiğini açıkladı.
09.10.2019
Son olarak Brezilya'nın America Mineiro takımında oynayan 36 yaşındaki Michel Bastos, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, emekli olduğunu duyurdu.
Michel Bastos, kariyeri boyunca forma giydiği kulüplere minnet duyduğunu belirterek, "Çocukken futbol oynayan babamı görür ve onun gibi olmak isterdim. Sonrasında hayal edebileceğimin bile ötesine ulaştım. Futbolun hayatıma kazandırdıklarını kelimelerle anlatamam fakat veda etme zamanı geldi" ifadelerini kullandı.
Hollanda'da Feyenoord, Fransa'da Lille, Olympique Lyon, Almanya'da Schalke 04, İtalya'da Roma, ülkesinde Gremio, Sao Paulo ve Palmeiras gibi takımlarda forma giyen sol kanat oyuncusu Bastos, Brezilya Milli Takımı'nda ise 10 defa görev yaptı.
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