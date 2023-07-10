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Kylian Mbappe'ye zırhlı araçlı ve silahlı koruma! Kaçırılma ihtimali...

Paris Saint-Germain'de (PSG) kariyerini sürdüren Fransız futbolcu Kylian Mbappe, babasını ziyaret etmek için Kamerun'a gitti. 24 yaşındaki yıldız burada kaçırılma ihtimaline karşın zırhlı araca bindi ve silahlı korumalar tarafından korundu.

10 Temmuz 2023 | 12:50
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