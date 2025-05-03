Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan: Ciddi teklifler var!
Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan, Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu. Doğan'dan dikkat çeken transfer sözleri geldi. TS SPOR HABERLERİ
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