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Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan: Ciddi teklifler var!

Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan, Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu. Doğan'dan dikkat çeken transfer sözleri geldi. TS SPOR HABERLERİ

03 Mayıs 2025 | 13:15
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