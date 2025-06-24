Canlı yayında açıklandı! Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın transferi...
Ünlü yorumcu Ulaş Özdemir, Trabzonspor'un başarılı eldiveni Uğurcan Çakır'ın transfer durumu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
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