Video Trabzonspor Videoları Canlı yayında açıklandı! Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın transferi...

Canlı yayında açıklandı! Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın transferi...

Ünlü yorumcu Ulaş Özdemir, Trabzonspor'un başarılı eldiveni Uğurcan Çakır'ın transfer durumu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

24 Haziran 2025 | 10:25
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