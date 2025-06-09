TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Pedro Malheiro'nun yeni adresi Al Wasl!
Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavililerde son olarak Portekizli futbolcu Pedro Malheiro Al Wasl'a transfer oldu. İşte detaylar....
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