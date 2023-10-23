IShowSpeed: Bize her yer Trabzon!
Sosyal medya fenomeni çevrimiçi takma adı IShowSpeed olan Amerikalı YouTuber Darren Watkins Jr., TikTok'ta katıldığı bir Türk yayıncının yayınında 'Bize her yer Trabzon' dedi. İşte o anlar...
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