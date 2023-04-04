Erman Toroğlu: Lale Orta bir kukla
Fenerbahçe - Beşiktaş maçının ardından gündem olan Lale Orta için A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, A Spor'da yayınlanan Spor Ajansı programına canlı bağlanarak futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. MHK Başkanı Lale Orta'yı eleştiren Toroğlu, "MHK'da Lale Orta konu mankeni, kukla! TFF, hakemlerin başına aslında Cüneyt Çakır'ı getirdi." ifadelerini kullandı.
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