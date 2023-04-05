Erman Toroğlu'dan Fatih Terim'e gönderme! "Erden Timur inşallah açıklar"
Usta yorumcu Erman Toroğlu, A Spor'da yayınlanan Spor Ajansı programında Erden Timur'un son açıklamaları üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Maalesef çok vahim durumlar var, vahim durumları lig bittikten sonra sonuç ne olursa olsun açıklayacağız." diyen Galatasaray Başkanvekili Erdem Timur'un sözleriyle ilgili "Erden Timur inşallah açıklar, ben Fatih Terim'den çok duydum ama bir türlü açıklayamadı." yorumunu yaptı. İşte Toroğlu'nun açıklamaları...
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