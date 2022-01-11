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Ahmet Çalık'ın vefat ettiği kaza görüntüleri kameralara böyle yansıdı!

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kameralarına böyle yansıdı. İşte o anlar...
11.01.2022
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