27 Şubat 2020, Perşembe

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Antalyasporlu Nazım Sangare sazı eline aldı!

Antalyaspor'un defans hattının vazgeçilmez ismi olan ve gösterdiği performansla adından söz ettiren Nazım Sangare, bu sefer bir video ile adından söz ettirmeyi başardı. İşte o görüntüler...
27.02.2020

Fraport TAV Antalyaspor'da forma giyen Nazım Sangare, antrenman sonrası tesislerden dönüşte Kepez Seyir Terası'nda 'Kara Tren' türküsünü bağlamayla çaldı. Sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan milli futbolcunun, yeşil sahadaki becerisinin yanı sıra müzikteki hünerlerini de gösterdiği video sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Fraport TAV Antalyaspor'da dizindeki sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Nazım Sangare'nin tedavisi devam ediyor. Fizyoterapist gözetiminde takımdan ayrı özel antrenman programı uygulayan milli futbolcunun, 3 hafta sonra takımla çalışması planlanıyor.

Annesi Türk, babası Gineli olan Nazım Sangare, doğup büyüdüğü Almanya'da başladığı futbol hayatında Antalyaspor formasıyla zirveye ulaştı. A Milli Takıma seçilen Nazım Sangare, sahadaki performansının yanı sıra, sempatik tavırları, ten rengi ve kıvırcık saçlarıyla taraftarın beğenisini kazandı.

Antalya'ya geldiği ilk dönemlerde kendisini tanımayanların Türk olmasına ilk başta inanmaması nedeniyle keyifli diyaloglar yaşandığını anlatan milli futbolcu, fazla bilinmeyen özelliğiyle de futbol severleri şaşırttı. Müziğe ilgisi fazla bilinmeyen Nazım Sangare, zaman zaman arkadaş ortamında, takım kamplarında bağlama çalarak farklı hünerlerini de gösterdi. Antrenman yaptığı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nden kente dönüşte Kepez Seyir Terası'nda yanında bağlaması olan bir vatandaş ile karşılaşan milli futbolcu, Antalya manzarası eşliğinde bağlama çaldı.

'Kara Tren' türküsünü bağlamayla çalan Nazım Sangare'ye yanındaki de türküyü söyleyerek eşlik etti. Nazım Sangare'nin bağlama çalarken çekilen video, sosyal medyada taraftardan yoğun ilgi gördü.

DİĞER
Antalyasporlu Nazım Sangare sazı eline aldı! Antalyasporlu Nazım Sangare sazı eline aldı! 27.02.2020
İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ilk 11'leri İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ilk 11'leri 17.03.2018
Fırtına çıkış arıyor Fırtına çıkış arıyor 12.03.2018
Bursaspor'a saldırı görüntüleri ortaya çıktı Bursaspor'a saldırı görüntüleri ortaya çıktı 01.03.2017
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Erman Toroğlu: Galatasaray'dan bir cacık olmaz Erman Toroğlu: "Galatasaray'dan bir cacık olmaz" 20.11.2016
Beşiktaş'tan Fotomaç'a yasak! Beşiktaş'tan Fotomaç'a yasak! 07.11.2016
Gökhan Töre Beşiktaş'a dönüyor Gökhan Töre Beşiktaş'a dönüyor 29.10.2016
Şenol Güneş: Gücümüzü sahaya yansıttık Şenol Güneş: "Gücümüzü sahaya yansıttık" 24.10.2016
Rıza Çalımbay hakeme tepkili Rıza Çalımbay hakeme tepkili 24.10.2016
Rıza Çalımbay, A Spor'a önemli açıklamalarda bulundu Rıza Çalımbay, A Spor'a önemli açıklamalarda bulundu 23.10.2016
Erman Toroğlu: Abou'bakar' şimdi Abou'takar' oldu Erman Toroğlu: "Abou'bakar' şimdi Abou'takar' oldu" 23.10.2016
Erman Toroğlu gol pozisyonunu yorumladı Erman Toroğlu gol pozisyonunu yorumladı 22.10.2016
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

İstenmeyen adam ilan edilmişti! Gittiği takımda...
Fenerbahçe'de çarpıcı gerçek ortaya çıktı! Ali Koç...
İşte derbinin faturası! Fenerbahçe'de Ozan Tufan...
Derbi sonrası Fenerbahçe yenileniyor! Yeni sezonda gidecekler...
Fenerbahçe Beko - Galatasaray Doğa Sigorta maçından kareler
Galatasaray'dan flaş transfer kararı! Fenerbahçe hediyesi...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör