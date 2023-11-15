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Salih Özcan: İnşallah lider olarak EURO 2024'e gideriz

A Milli Futbol Takımı 18 Kasım’da Almanya ile oynayacağı hazırlık maçı ve 21 Ekim’de Galler ile oynayacağı mücadele öncesi çalışmalarına devam ediyor. Millilerde Salih Özcan açıklamalarda bulundu.

15 Kasım 2023 | 18:43
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