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Belçika U21 2-0 Türkiye U21 | MAÇIN TAMAMI

Türkiye U21 Milli Takımı, U21 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçında Belçika U21 Milli Takımı'na deplasmanda 2-0 mağlup oldu. İşte maçın tamamı...
13.11.2021
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Belçika U21 2-0 Türkiye U21 | MAÇIN TAMAMI Belçika U21 2-0 Türkiye U21 | MAÇIN TAMAMI 13.11.2021
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