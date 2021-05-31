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Son dakika spor haberleri: EURO 2020'de millilerimizi taşıyacak uçak Antalya'ya gitti!

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda, A Milli Futbol Takımı'mız grup maçlarında İtalya, Galler ve İsviçre ile karşılaşacak. Açılış maçını Roma'da İtalya ile oynayacak olan millilerimiz, diğer iki maçını Azerbaycan'ın Bakü kentinde oynayacak. Millilerimizi bu turnuvada taşıyacak olan özel giydirilmiş uçak, ay-yıldızlılar için Antalya'ya gitti.
31.05.2021
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