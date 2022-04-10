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Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi son durum ne?

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında derbi karşılaşmasında Galatasaray'ı konuk edecek. Dev maç Kadıköy'de 20.30'da başlayacak. Mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda yaşanan son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. (GS spor haberleri)

10 Nisan 2022 | 14:36
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