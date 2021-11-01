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Milan forması giyen Zlatan Ibrahimovic'ten Squid Game temalı paylaşım!

İtalya Serie A ekiplerinden Milan forması giyen yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. İsveçli futbolcunun popüler dizi Squid Game temalı paylaşımı büyük ilgi gördü.
01.11.2021
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Zlatan Ibrahimovic’ten Squid Game temalı paylaşım! Zlatan Ibrahimovic'ten Squid Game temalı paylaşım! 01.11.2021
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