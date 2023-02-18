Japonya'da futbolcular depremzedeler için yardım topladı
Ülkemizi yasa boğan depremin ardından Japonya J1 Lig ekiplerinden Sanfrecce Hiroshima'da forma giyen futbolcular, ligin ilk haftasında oynanan Consadole Sapporo maçı öncesinde, depremzedeler için yardım topladı.
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