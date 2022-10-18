Gonzalo Higuain futbol kariyerini noktaladı
Arjantin'in efsane futbolcularından Gonzalo Higuain futbol kariyerini noktaladı. 34 yaşındaki futbolcu şu açıklamaları yaptı. "Son düdük çalarken en sevdiğim şeyin bittiğini hissettim. Hayatımın yarısı kariyerimin 17 buçuk yılıydı. Tüm kariyerim gözümün önünden geçti." dedi.
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