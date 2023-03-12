Erman Toroğlu esti gürledi! Belhanda...
Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor evinde Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu mücadelede kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Younes Belhanda'yı çok sert sözlerle eleştirdi.
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