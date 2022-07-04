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48 yaşındaki Jay Jay Okocha'dan futbol resitali! Eto'o tahammül edemedi

Fenerbahçe ve Afrika futbolunun efsane ismi Jay Jay Okocha, eski sarı-lacivertli futbolcu Joseph Yobo'nun jübilesinde harika bir performans ortaya koydu. Birbirinden şık çalımlar ve paslarıyla dikkat çeken 48 yaşındaki Okocha'nın bu performansı, maçta karşı takımın formasını giyen Samuel Eto'o'yu da kıskandırdı. İşte o anlar...

04 Temmuz 2022 | 15:22
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