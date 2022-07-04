48 yaşındaki Jay Jay Okocha'dan futbol resitali! Eto'o tahammül edemedi
Fenerbahçe ve Afrika futbolunun efsane ismi Jay Jay Okocha, eski sarı-lacivertli futbolcu Joseph Yobo'nun jübilesinde harika bir performans ortaya koydu. Birbirinden şık çalımlar ve paslarıyla dikkat çeken 48 yaşındaki Okocha'nın bu performansı, maçta karşı takımın formasını giyen Samuel Eto'o'yu da kıskandırdı. İşte o anlar...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:14
48'lik Okocha'dan futbol resitali! 04 Temmuz 2022 | 12:00
00:45
Hakemden meslektaşına yeşil sahada evlilik teklifi | İZLE 03 Temmuz 2022 | 12:00
00:13
Chukwueze'nin dansı gündem oldu! 13 Nisan 2022 | 12:00
00:28
Zlatan Ibrahimovic'ten Squid Game temalı paylaşım! 01 Kasım 2021 | 12:00
01:38:23
Edirnespor 3 - 0 Çatalcaspor | MAÇIN TAMAMI 28 Eylül 2021 | 12:00
00:16
Hakan Çalhanoğlu Inter'deki ilk golünü kaydetti | İZLEYİN 28 Temmuz 2021 | 12:00
04:35
Abdullah Avcı'dan Robinho ve Arda Turan sözleri 06 Ocak 2019 | 12:00
01:16
Başkan Erdoğan'dan Ampute Milli Takımı'na mesaj 06 Kasım 2018 | 12:00