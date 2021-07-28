28 Temmuz 2021, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Hakan Çalhanoğlu Inter'deki ilk golünü kaydetti | İZLEYİN

Son dakika spor haberi: Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, yeni takımı Inter'de ilk maçında ilk golünü Crotone ile oynadıkları hazırlık maçında kaydetti.
28.07.2021
ABONE OL

DİĞER
Hakan Çalhanoğlu Inter'deki ilk golünü kaydetti | İZLEYİN Hakan Çalhanoğlu Inter'deki ilk golünü kaydetti | İZLEYİN 28.07.2021
Abdullah Avcı'dan Robinho ve Arda Turan sözleri Abdullah Avcı'dan Robinho ve Arda Turan sözleri 06.01.2019
Başkan Erdoğan'dan Ampute Milli Takımı'na mesaj Başkan Erdoğan'dan Ampute Milli Takımı'na mesaj 06.11.2018
Kulüpler Birliği'nden yabancı futbolcu ve VAR açıklaması Kulüpler Birliği'nden yabancı futbolcu ve VAR açıklaması 15.11.2017
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Hikmet Karaman A Spor'a konuştu Hikmet Karaman A Spor'a konuştu 01.10.2016
Maskot, antrenörü yuttu! Herkes şok oldu! Maskot, antrenörü yuttu! Herkes şok oldu! 26.09.2016
Yaya Toure milli takımı bıraktı Yaya Toure milli takımı bıraktı 21.09.2016
Eto'o süresiz kadro dışı bırakıldı Eto'o süresiz kadro dışı bırakıldı 21.09.2016
Hugo Rodallega: Hakem benden özür diledi Hugo Rodallega: Hakem benden özür diledi 18.09.2016
Beşiktaş - Galatasaray maçı penaltı atışları! Beşiktaş - Galatasaray maçı penaltı atışları! 14.08.2016
Eto'o Antalya'ya geldi Eto'o Antalya'ya geldi 24.06.2015
Elazığspor maça çıkacak mı? Elazığspor maça çıkacak mı? 17.04.2015
Salih Uçan'a 9 yaşında takım arkadaşı! Salih Uçan'a 9 yaşında takım arkadaşı! 20.09.2014
İzleyiciği spora doyuracağız İzleyiciği spora doyuracağız 18.09.2014
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe İtalyan golcü için kesenin ağzını açtı! Maliyeti 12 milyon Euro...
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sağ bek operasyonu başladı! Hedefte yıldız isimler var...
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti ama bekleneni veremedi
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer cevabı! Hedefte Liverpool'un genç yeteneği var...
Son dakika spor haberi: Tokyo 2020 Olimpiyatları açılış töreninde dikkat çeken görüntüler!
Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan acil transfer kararı! Terim o isme onay verdi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör