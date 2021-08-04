04 Ağustos 2021, Çarşamba

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Sinan Gümüş kadro dışı bırakıldı!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi çalışmalar sürüyor. Son dakika haberine göre; sarı lacivertlilerde yıldız oyuncular Caner Erkin ve Sinan Gümüş kadro dışı bırakıldı. SKanarya'dan yapılan açıklamada daha önce, Sadık Çiftpınar, Oğuz Kaan Güçtekin, Kemal Ademi, Mame Thiam, Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Murat Sağlam ve Diego Perotti'nin de takımdan ayrı çalışacağı bildirilmişti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
04.08.2021
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