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Son dakika spor haberi: Aziz Yıldırım Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la arasındaki diyaloğu anlattı! "Fenerbahçe Üniversitesi'ni kurarken..."

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında flaş ifadeler kullandı. Yıldırım, başkanlığı döneminde Fenerbahçe Üniversitesi'ni kuraraken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la arasında geçen diyaloğu anlattı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
24.06.2021
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