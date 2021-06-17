17 Haziran 2021, Perşembe

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Serdar Dursun transferini yorumladı! "Milli Takım'a alınmalıydı"

A Spor yorumcusu Serhat Umar, Spor Ajansı programında Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Dursun'u yorumladı. Umar, "Pivot forvet tarzında, taktik olarak zeki bir oyuncudur. Top saklar, topu iyi aktarır. Ceza sahası içinde hava hakimiyeti iyi olan bir futbolcu. Fenerbahçe, Serdar'ı her konuda kullanabilir. Taraftar, Serdar'ın sahada terinin som damlasına kadar mücadele edeceğine emin olabilir. Milli Takım'da da mutlaka olması gereken bir oyuncu" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
17.06.2021
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