Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş Joao Pedro göndermesi!
Fenerbahçe transfer haberi: Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekip, ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Joao Pedro'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Fenerbahçe, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda sarı-kırmızılıların Abdülkerim Bardakcı'yı açıkladığı videoya göndermede bulundu. (FB spor haberi)
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