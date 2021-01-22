22 Ocak 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Fenerbahçe'de Diego Perotti ve Nabil Dirar ile yollar ayrılıyor! İşte detaylar...
A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'de yaşanan transfer gelişmelerini aktardı. Sarı lacivertlilerde ayrılıklar yaşanacağını dile getiren Kul, Diego Perotti ve Nabil Dirar ile yolların kesin olarak ayrılacağını belirtti. | Fenerbahçe transfer haberleri (FB transferleri)
22.01.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Canlı yayında açıkladı! G.Saray Onyekuru'ya kavuşuyor
- Toroğlu'dan çarpıcı sözler! "Mesut Özil'den faydalanmak için..."
- Flaş Sivasspor Fenerbahçe maçı yorumu! "Çok sıkıcıydı"
- Sivasspor ve Fenerbahçe başkanlarından ortak açıklama
- Ali Koç'tan Maç Sonu Transfer Açıklamaları / Sivasspor 1 - 1 Fenerbahçe
- "F.Bahçe yönetiminde futboldan anlayan var mı?"
- M.Emin Uluç:"İrfan Can'ın G.Saray'a Transferi Hem Oyuncu Hem Kulüpler Açısından En İyisi Olacaktır"
- Sivasspor ve Fenerbahçe başkanlarından ortak açıklama
- Toroğlu'dan çarpıcı sözler! "Mesut Özil'den faydalanmak için..."
Daha Fazla Gör
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları