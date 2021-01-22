Fenerbahçe'de Diego Perotti ve Nabil Dirar ile yollar ayrılıyor! İşte detaylar...

A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'de yaşanan transfer gelişmelerini aktardı. Sarı lacivertlilerde ayrılıklar yaşanacağını dile getiren Kul, Diego Perotti ve Nabil Dirar ile yolların kesin olarak ayrılacağını belirtti. | Fenerbahçe transfer haberleri (FB transferleri)

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