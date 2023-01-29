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Fenerbahçe Kasımpaşa maçı CANLI İZLE! Fenerbahçe Kasımpaşa CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Mücadele öncesi futbolseverler, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının canlı yayın bilgilerini aratıyor. Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının bilgileri haberimizde...

29 Ocak 2023 | 16:47
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