29 Ağustos 2020, Cumartesi
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Enner Valencia'nın kaçırılan kız kardeşi operasyonla kurtarıldı! İZLE
Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia'nın kız kardeşi kimliği bilinmeyen kişiler tarafından kaçırılmıştı. Ekvador polisi tarafından düzenlenen operasyon sonrası Enner Valencia'nın kız kardeşi kurtarıldı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
29.08.2020
Futbolcu Enner Valencia'nın kız kardeşi Erci Valencia, Arjantin'de kaçırılmıştı. Uzun süren çalışmaların ardından Ekvador'lu oyuncunun kız kardeşi yapılan operasyon sonucu kurtarıldı. Fenerbahçeli futbolcu, kız kardeşinin kurtarılmasıyla birlikte rahat bir nefes aldı.
"HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"
Gelen haber üzerine büyük sevinç yaşayan Enner Valencia, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile operasyonu düzenleyen ekiplere ve bu süreçte kendilerine destek olanlara teşekkür etti.
Fenerbahçe Kulübü, yeni transfer Enner Valencia'nın silahlı bir grup tarafından kaçırılan kız kardeşi Erci Valencia'nın kurtarılması sonrası 'geçmiş olsun' mesajı yayınladı.
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