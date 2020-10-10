Erol Bulut'tan Azerbaycan'a destek! "Her zaman yanındayız"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Azerbaycan televizyonuna açıklamalarda bulundu. Bulut "Bayraklarımızda Ay-Yıldız'ın yan yana olduğu gibi, biz Türk milleti olarak da her zaman Azerbaycan halkının yanındayız. Fenerbahçe, Azerbaycan halkının her zaman yanında." dedi.

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