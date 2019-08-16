16 Ağustos 2019, Cuma
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Fenerbahçe'den "29'uncu şampiyonluk" paylaşımı
Fenerbahçe, resmi Twitter hesabından "29. şampiyonluk" paylaşımında bulundu.
16.08.2019
Sarı-lacivertli taraftarların başlattığı "#Omuzomuzaşampiyonluğa" etiketiyle atılan twitler binleri aşarken, kulüp de yanıt verdi.
Resmi twitter hesabından paylaşılan videonun açıklama kısmına "Türkiye Şampiyonluğunu 29. kez müzemize getirmek için #OmuzOmuzaŞampiyonluğa" yazısı yazıldı.
Fenerbahçe, 29 şampiyonlukla ilgili resmi interet sitesinde özel bir yer ayırırken, tanıtımda; "Bu sayfada, TFF sitesinde de açıkça belirtildiği üzere; TFF'nin 1923 yılında kuruluşunun hemen ardından, ilk olarak 1924 yılında düzenlemeye başlanan ulusal futbol organizasyonlarında, Fenerbahçemizin bugüne kadar kazandığı 28 TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU gösterilmektedir." ifadeleri kullanıldı.
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